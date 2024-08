Olimpíada Lesionada, Valdileia Martins abandona final do salto em altura em Paris

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Valdileia Martins saiu sem marca na decisão do salto em altura. (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Lesionada desde as eliminatórias, Valdileia Martins abandonou a final do salto em altura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no Stade de France, nesse domingo (4). Ela sentiu o tornozelo esquerdo ao iniciar a corrida para fazer o primeiro salto da decisão, parou no início do movimento e informou estar sem condições físicas para continuar.

“Eu não consegui recuperar porque eu acho que deve ter alguma lesão séria. Eu estava com dificuldade de andar. A gente fez tudo que poderia para tentar saltar na final. Tentaram me poupar ainda, mas, quando você tem que usar o pé 100%, eu não consigo, colocando força ainda”, explicou Valdileia em entrevista à TV Globo.

Valdileia se classificou para a final superando a barra em 1,92m e, com isso, igualando o recorde brasileiro de 1989, de Orlane Maria dos Santos, que conquistou a marca em Bogotá, na Colômbia.

Ela passou com a 6ª melhor marca da bateria dela e a 11ª posição na classificação geral, o que a garantiu na decisão.

Durante as eliminatórias, Valdileia teve uma entorse no tornozelo esquerdo ao tentar saltar 1,95m.

“Eu gostei muito do resultado. A gente veio trabalhando bastante para que isso acontecesse aqui. Eu sabia que, para poder entrar na final, eu tinha que saltar acima de 1,90m. Então eu vim com a cabeça muito boa para poder fazer isso. Eu queria quebrar o recorde, acabei igualando. É um recorde muito antigo, de 1989. Eu estou satisfeita e sei que posso ir além.”

Antes da final, o médico André Guerreiro, da Seleção Brasileira de atletismo, informou que o trabalho de recuperação havia sido iniciado já na sequência da lesão e chegou a demonstrar confiança com a participação da atleta na prova.

Valdileia ainda teve de encarar o luto durante os Jogos Olímpicos. O pai dela, Israel Martins, morreu aos 74 anos na última segunda-feira (29), vítima de um ataque cardíaco.

