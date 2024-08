Olimpíada Em final decidida por 5 milésimos, norte-americano conquista o ouro olímpico nos 100 metros rasos

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Bronze em Tóquio 2020 nos 200m, Lyles chegou a Paris com três títulos mundiais. (Foto: Getty Images)

O norte-americano Noah Lyles é o homem mais rápido do mundo na atualidade. Ele conquistou, nesse domingo (4), no Stade de France, a medalha de ouro nos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com o tempo de 9s784 e vantagem de somente cinco milésimos sobre o jamaicano Kishane Thompson, que completou a prova em 9s789 e terminou com a prata.

Confira a classificação final, com os respectivos tempos:

* Noah Lyles: 9s784

* Kishane Thompson: 9s9789

* Fred Kerley: 9s81

* Akani Simbine: 9s82

* Lamont Marcell Jacobs: 9s85

* Letsile Tegobo: 9s86

* Kenneth Bednarek: 9s88

* Oblique Seville: 9s91

Bronze em Tóquio 2020 nos 200m, Lyles chegou a Paris com três títulos mundiais (100m, 200m e revezamento 4x100m) na edição de Budapeste em 2023 e, portanto, como um dos favoritos para a prova mais tradicional do atletismo.

Kishane Thompson era a principal ameaça à conquista de Lyles, tendo corrido com o melhor tempo nas classificatórias em Paris. Ele liderou boa parte da final, mas perdeu por milésimos de segundo para o norte-americano e ficou com a medalha de prata.

Nas parciais a cada 10 metros, Noah Lyles só liderou a última. Com 40m de prova, ele estava em oitavo. Já Thompson ficou na primeira posição da marca de 30m até a de 90m.

Quando os atletas completaram a prova, o resultado demorou a sair. Nem os velocistas sabiam quem havia vencido. Tensos, Lyles e Thompson olhavam fixamente para o telão, que na sequência informou a vitória do americano.

O também norte-americano Fred Kerley chegou na 3ª colocação, com o tempo de 9s81, e conquistou o bronze. Campeão olímpico em Tóquio, o italiano Lamont Marcell Jacobs ficou em quinto lugar.

O triunfo de Noah volta a colocar os Estados Unidos na prova dos 100 metros rasos depois de 20 anos. A última conquista, anterior ao reinado do jamaicano Usain Bolt, havia sido em Atenas 2004, com o ouro de Justin Gatlin.

Foi uma final apertadíssima, com o 8º colocado, o jamaicano Oblique Seville, chegando com o tempo de 9s91.

Nas semifinais, disputadas mais cedo nesse domingo, Kishane fez o melhor tempo dentre os concorrentes, com 9s80, seguido pelo compatriota Oblique Seville, com 9s81. Noah registrou 9s83, com a terceira melhor marca das classificatórias.

Pela primeira vez na história das Olimpíadas, os oito velocistas classificados para a final dos 100m correram abaixo dos 10 segundos.

Dos oito finalistas, três eram dos Estados Unidos, dois da Jamaica, um da África do Sul, um de Botsuana e um da Itália.

