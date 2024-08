Olimpíada Ana Sátila avança às quartas de final do caiaque cross em Paris

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Brasileira disputa as quartas de final nesta segunda-feira (5). (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Ana Sátila terá mais um dia de competição em Paris 2024. A brasileira se classificou às quartas de final do caiaque cross após a rodada eliminatória desse domingo (4). O canoísta Isaquias Queiroz, que ainda não estreou nesta Olimpíada, estava na arquibancada para torcer pelo Brasil.

No sábado (3), Ana garantiu a classificação após a repescagem. Neste domingo, a brasileira disputou a eliminatória número 7 e terminou em segundo lugar, atrás da francesa Angele Hug. A disputa das quartas de final está marcada para a manhã desta segunda (5).

“No final foi tranquilo, mas até chegar ao finalzinho… É muito difícil até cruzar a chegada. A gente tenta dar o nosso melhor, porque o Cross é uma categoria em que tudo pode acontecer até o final. Então eu tentei ficar muito focada, muito concentrada na minha remada. Eu já coloquei na minha cabeça que não seria fácil a largada, que é bastante difícil se você não tem uma posição bacana”, disse antes de continuar:

“Eu consegui essa posição no Time Trials, eu estava em quinto, então praticamente em todas as baterias eu podia escolher. E aí como eu fui para a Repescagem, eu voltei lá em 23º, que dificulta bastante. Então eu larguei ali em um dos piores lugares. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu tentei abaixar a cabeça e remar muito. E deu certo, acho que foi bacana hoje. Não tive assim nenhuma lesão, então isso já me deixa muito feliz para amanhã. E acho que amanhã é essa mesma coisa. Estratégia, remar com amor, com força e entregar tudo que eu tenho nesse último dia de competição”, finalizou Ana após conseguir a vaga.

Enquanto Ana garantiu a classificação, o brasileiro Pepê Gonçalves acabou eliminado na mesma modalidade. Na manhã desse domingo, ele terminou em último no grupo 3 da eliminatória e ficou fora das quartas de final.

A participação de Ana e Pepê renderam memes nas redes sociais. Eles vem competindo desde o primeiro dia dos Jogos Olímpicos e disputaram três categorias diferentes da Canoagem Slalom. De 27 de julho a 4 de agosto, em todos os dias teve ou Pepê ou Ana disputando na canoa, no caiaque ou no caiaque cross. Os internautas criaram a teoria de que os brasileiros estão presos no complexo de canoagem em uma espécie de “Caverna do Dragão”.

Isaquias

A canoagem de velocidade, modalidade disputada por Isaquias, começa apenas nesta última semana dos Jogos Olímpicos. Ele estreia na C2 500m, prova de duplas, nesta terça (6), às 05h30 (de Brasília).

Ele ainda disputa o C1 1000m, prova que é especialista, atual campeão olímpico, em Tóquio-2020, além de ter conquistado uma prata na Rio-2016.

