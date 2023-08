Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 100 atrações culturais

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

O acampamento vai até 30 de setembro, com previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas Foto: Pedro Piegas/PMPA O acampamento vai até 30 de setembro, com previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Com início marcado para 1º de setembro no Parque Harmonia, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 100 atrações culturais, entre apresentações de teatro, shows, música instrumental, trova, danças folclóricas, chulas e declamação, além de bailes e eventos dos piquetes. Os shows e bailes ocorrem sempre das 18h às 23h30min.

Entre as atrações confirmadas no palco principal estão Fofa Nobre e Tchê Guri; Brunetto y Santa Fé e Tchê Barbaridade; Cristiano Fantinel e Gurias Gaúchas. O acampamento vai até 30 de setembro, com previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas, número de visitantes do ano passado.

Bosque Farroupilha

Haverá o projeto Bosque Farroupilha, que faz parte da compensação ambiental prevista para mitigar os impactos das intervenções e revitalização no Parque Harmonia.

Ao todo, 41 mudas de espécies nativas gaúchas, como o ipê-rosa e o salso crioulo, serão plantadas durante a edição atual. O plantio acontecerá de 1º a 20 de setembro, próximo às churrasqueiras, onde haverá uma placa com histórias e homenagens aos piquetes participantes. Ao todo, 250 mudas serão plantadas até o fim do ano.

