Porto Alegre Acampamento Farroupilha: Parque da Harmonia já tem 180 piquetes em montagem

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

A expectativa é superar os números do ano passado, quando o Acampamento Farroupilha recebeu mais 1,4 milhão de visitantes. Foto: Divulgação/PMPA A expectativa é superar os números do ano passado, quando o Acampamento Farroupilha recebeu mais 1,4 milhão de visitantes. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Entre os dias 1º e 20 de setembro, o Parque da Harmonia, em Porto Alegre, sediará o Acampamento Farroupilha. Do total de 232 piquetes que irão participar do Acampamento neste ano, 180 já estão em montagem no local. Na manhã desta quarta-feira (16), 69 piquetes chegaram ao Harmonia e deram início à construção dos galpões.

No último sábado (12), 120 grupos tradicionalistas já haviam começado a instalação. A montagem é realizada durante o dia e também à noite.

A Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas acompanha de perto o trabalho prestando orientação aos acampados.

“Tudo está transcorrendo dentro da normalidade, com rapidez e segurança”, afirma Liliana Cardoso, presidente da comissão. Neste sábado (19), o restante dos piquetes irá entrar no parque para montagem das estruturas.

Nos dias 30 e 31 de agosto o Corpo de Bombeiros fará a vistoria para liberação do plano de prevenção contra incêndio (PPCI).

Expectativa

A expectativa é superar os números do ano passado, quando o Acampamento Farroupilha recebeu mais 1,4 milhão de visitantes. O ato de abertura oficial dos festejos farroupilhas deste ano acontecerá neste sábado, com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, no município de Cristal, interior do Rio Grande do Sul.

Serviço

Acampamento Farroupilha

Local: Parque da Harmonia – Avenida Loureiro da Silva, 255 – Porto Alegre

Data: 1º a 20/09

Horário: das 9h às 0h

Entrada: Franca

