Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

A exposição “Diagnóstico POA 2030” estará no Piquete da Prefeitura nesta sexta (09). Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Dentro das atividades do processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, a exposição “Diagnóstico POA 2030” estará no Acampamento Farroupilha nesta sexta-feira (09), das 10h às 16h, no Piquete da Prefeitura.

“É mais uma oportunidade para a população participar ativamente das discussões da principal lei do município. Estão todos convidados a visitar o piquete e contribuir para o planejamento urbano da nossa cidade”, convoca o prefeito Sebastião Melo.

A exposição faz parte da etapa de leitura da cidade e está percorrendo todas as nove regiões de planejamento na cidade. Até o final deste ano, técnicos da prefeitura estão colhendo contribuições dos cidadãos e de entidades para a elaboração das propostas que serão apresentadas no ano que vem. Em 2023, essas propostas serão novamente debatidas e, em agosto, o projeto de lei deve ser encaminhado para a Câmara de Vereadores.

“É importante que o poder público esteja presente em locais de expressão cultural para colher as contribuições e visões de futuro dos cidadãos”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

A população também pode participar da revisão do plano diretor pela consulta pública on-line. A exposição “Diagnóstico POA 2030” também estará, no próximo domingo (11), na Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi.

Sobre o Plano Diretor

O instrumento de planejamento urbano busca promover a preservação ambiental, interação social, estímulo à economia, melhorias na mobilidade e a proteção do patrimônio histórico. Cria bases para uma cidade equilibrada e sustentável, que promova qualidade de vida a todos, reduzindo os riscos do crescimento desordenado, otimizando a infraestrutura urbana e distribuindo de forma justa os custos e benefícios da urbanização.

Saiba mais em prefeitura.poa.br/planodiretor.

