Porto Alegre Acampamento Farroupilha recebe manifestação de interesse dos piquetes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma das diferenças em relação ao último formato presencial será o tamanho e a disposição dos lotes Foto: Luciano Lanes/PMPA Uma das diferenças em relação ao último formato presencial será o tamanho e a disposição dos lotes (Foto: Luciano Lanes/ PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal da Cultura está divulgando o calendário para manifestação de interesse dos piquetes em participarem do Acampamento Farroupilha 2022, em Porto Alegre. O período de manifestação começa nesta segunda-feira (11), e vai até 22 de abril para a modalidade on-line.

As manifestações presenciais serão recebidas de 18 a 22 de abril no Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307) das 14 às 18h.

Uma das diferenças em relação ao último formato presencial, em 2019, será o tamanho e a nova disposição dos lotes. A metragem será de 10m x 10m. Essa adequação da área uniforme de 100m² é necessária para atender o Edital de Concessão do Parque e as normas de segurança exigidas pelos Bombeiros na questão do PPCI e circulação interna das ruas.

O preenchimento do formulário não garante o direito de acampar, nem mesmo o local ocupado pelo piquete em anos anteriores. Essas definições serão da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas 2022, nomeada na segunda-feira, 4, pelo prefeito Sebastião Melo.

A comissão é formada por representantes do Executivo Municipal, da Câmara de Vereadores, representantes do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore da Secretaria de Estado da Cultura.

Conta ainda com indicados do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), da 1ª Região do MTG, da Associação dos Piquetes, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Civil, Associação dos Acampados, Conselho Regional de Contabilidade e representantes da Brigada Militar e da Associação do Ministério Público do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre