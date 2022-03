Porto Alegre Ação de limpeza na orla do Guarujá ocorre neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Papa Resíduo é o destaque da atividade Foto: Divulgação / PMPA Papa Resíduo é o destaque da atividade (Foto: Divulgação / PMPA) Foto: Divulgação / PMPA

Neste sábado (12), o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará a quarta edição do projeto Linda Orla Limpa, no bairro Guarujá, na Zona Sul de Porto Alegre. A ação ocorrerá das 9h às 17h, na avenida Guaíba, ao lado da pista de skate da praia do Guarujá. Em caso de chuva, o evento será adiado.

A Equipe de Gestão e Educação Ambiental do departamento estará com um estande oferecendo explicações sobre a correta separação dos resíduos e o funcionamento das Unidades de Triagem (UTs), com o auxílio de maquetes das UTs e de composteira caseira. Alguns exemplos de materiais recicláveis e jogos pedagógicos ficarão à disposição do público.

Um garrafão com estrutura feita em metal, o chamado Papa Resíduo, é o destaque da atividade. Neste recipiente, a população pode depositar seu resíduo reciclável. “Este projeto busca sensibilizar a população sobre sustentabilidade e a correta segregação dos resíduos. Queremos que nossa orla reflita esta postura de limpeza e conservação”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

