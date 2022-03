Rio Grande do Sul Governo gaúcho encomenda estudo para avaliar retirar obrigação de máscaras ao ar livre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Segundo o Piratini, não há prazo para definição da análise Foto: Reprodução Segundo Piratini, não há prazo para definição da análise. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Gabinete de Crise para Enfrentamento da Pandemia no Rio Grande do Sul do governo estadual anunciou nesta quarta-feira (09) que encomendou um estudo aos técnicos da administração e ao Comitê Científico para avaliar a mudança de obrigação para recomendação do uso de máscaras em ambientes ao ar livre.

De acordo com o Executivo, não há prazo ainda para a definição da análise e da possível mudança.

O governador Eduardo Leite, que está em agenda em Nova York, nos Estados Unidos, afirmou que com o avanço da vacinação e um menor número de internações, o momento sanitário permitiria esse passo em relação à Covid-19.

Porto Alegre

Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Porto Alegre promoverá um debate técnico sobre o uso de máscaras. De forma virtual, estarão reunidos no diálogo representantes de universidades como UFRGS, PUCRS, Federal de Ciências de Saúde Feevale e dos municípios da Região 10 da saúde.

O objetivo é avaliar o cenário da pandemia, internações e contágio, para discutir cientificamente sobre a retirada da obrigatoriedade do uso da proteção nos espaços ao ar livre.

