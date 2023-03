Porto Alegre Ação de limpeza retira 150 toneladas de resíduos do Porto Seco antes dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

DMLU organiza operação especial de limpeza para os desfiles de Carnaval Foto: Jadir Rodrigues/DMLU/PMPA DMLU organiza operação especial de limpeza para os desfiles de carnaval. Foto: Jadir Rodrigues/DMLU/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) realizou uma operação especial de limpeza prévia para os desfiles de Carnaval das escolas de samba de Porto Alegre, que ocorrerão nos dias 3 e 4 de março.

A força-tarefa iniciou em 15 de fevereiro e já recolheu mais de 150 toneladas de resíduos da área interna e externa do Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta.

O serviço foi intensificado no entorno. Seis garis executaram a varrição e remoção dos focos de lixo, com o auxílio de caminhões-caçamba e retroescavadeira. Um outro efetivo de 30 operários realizou a roçada da área, com o auxílio de oito roçadeiras costais.

O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, ressalta a importância dos cuidados com a cidade e com a disposição correta de resíduos por parte da população nos dias de festa. “Junto com nossa área operacional, montamos uma programação especial para receber o público durante os desfiles, mas pedimos a colaboração de todos na conservação da área, para que todas as famílias e foliões possam aproveitar o carnaval”, reforça.

Nos dias de desfile, as equipes atuarão em esquema especial na varrição e limpeza geral das dependências do Porto Seco, nas áreas utilizadas pelo público e na pista de desfile. Estão escalados 60 trabalhadores para a limpeza interna, que operam em turnos de 12 horas, das 18h às 6h.

Já nos dias 4 e 5 de março, mais 15 funcionários farão a manutenção da parte externa, em turnos de 4 horas, das 8h às 12h. A estrutura de trabalho é composta ainda por dois caminhões que ficarão de plantão no decorrer da festividade.

