Arena informa que os ingressos para a torcida do Grêmio no jogo contra o Inter estão esgotados

Nesta quarta-feira (01) a Arena do Grêmio informou que todos os ingressos para a torcida gremista já foram vendidas. O Grenal acontece no domingo (05), às 20h, na Arena, válido pela 10° rodada do Campeonato Gaúcho.

O Grêmio já classificado em primeiro lugar e com 25 pontos tenta ampliar a vantagem sobre o próprio rival. Já o Inter também está garantido nas semifinais do Gauchão com 19 pontos e busca garantir a segunda colocação.

Para assistir ao clássico na Arena restam somente ingressos para os camarotes, que podem ser comprados pelo site da casa tricolor.

Veja o anúncio da Arena