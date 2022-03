Acontece Ação entre Lions e produtora de shows arrecada 15 toneladas de alimentos para doações

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Cerca de 100 entidades serão beneficiadas com as 15 toneladas de alimentos doados. Foto: O Sul

Mais de 100 entidades, entre asilos, orfanatos e escolas de Porto Alegre, Canoas e Guaíba serão beneficiadas com as 15 toneladas de alimentos não perecíveis recebidas pelo Lions Club Internacional. A quantidade é oriunda da venda de ingressos solidários, comercializados no show do cantor Gusttavo Lima, que ocorreu no última dia 12, em Porto Alegre. A modalidade de ingresso permite que o espectador adquira a entrada no evento com desconto, se levar 1kg de alimento não perecível para doação.

O show foi promovido pela VC Play Produções Artísticas e a partir de uma conversa entre organizadores e membros do Lions, os donativos arrecadados no evento seriam enviados para a organização voltada para serviços humanitários. “Quando me disseram a projeção de quanto teria de alimentos, eu nem acreditei. A gente nunca conseguiu isso em um evento só”, relatou Baonice, presidente da divisão do Lions Club Porto dos Casais, responsável pelo acordo.

Com a quantidade de alimentos prevista, Beonice propôs mobilizar 10 representantes de outros distritos locais do Lions para também receberem as doações. “Foi realmente 15 mil quilos e um pouco mais. Então vai dar 1,5 mil kg para cada clube. Estamos todos felizes. Apesar das noites sem dormir de preocupação, valeu a pena”, conclui.

Para Tania Pauleti Hoppe, governadora do distrito LD3 do Lions Internacional, a distribuição dos alimentos será uma forma de expandir o trabalho realizado pela organização para mais pessoas. “Hoje, na situação que atravessamos, a fome aumentou muito. Nós estamos agindo em uma das 7 áreas de ação do Lions Internacional, como fome, meio ambiente, visão, câncer infantil e diabetes”.

Agora o Lions fará a distribuição para as instituições voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo Tania, a próxima arrecadação será realizada no Festival de Balonismo, onde a previsão é de juntar cerca de 150 a 200 mil kg de alimentos não perecíveis.

