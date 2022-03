Acontece Hamburgueria artesanal inspirada em filme americano abre as portas na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Quase tudo é preparado na cozinha da hamburgueria. (Foto: Five Points Burguer/ Divulgação)

Porto Alegre ganha uma nova opção para os amantes de hambúrgueres artesanais. Localizada no bairro Jardim Botânico, a Five Points Burguer tem cardápio e decoração inspirados no filme “Gangues de Nova York”. A ideia para a criação da marca surgiu da paixão dos sócios pelo longa-metragem dirigido por Martin Scorsese: Five Points é o nome do bairro onde a história se passa.

Quase tudo é preparado na cozinha da hamburgueria. Sempre fresca, a carne angus é moída diariamente e assada na grelha da casa; o bacon é curado e defumado no local. A maionese sem ovo e o molho especial (com receitas próprias); o ketchup artesanal e o picles também são preparados pela marca. Entre as características do hambúrguer da Five Points está uma atenção especial à combinação de ingredientes, para que o lanche fique agradável ao paladar, sem ficar bagunçado ou difícil de comer.

As opções do cardápio levam nomes com referência aos personagens do filme como Amsterdam, Jenny e Happy Jack. Entre os destaques estão o Butcher (160g de carne angus, duas fatias de provolone defumado, duas fatias de bacon artesanal empanado, cebola roxa, molho da casa e pão brioche) e o Five Points (160g de carne angus, creme de cheddar, farofa de bacon artesanal, cebola na black beer, ketchup da casa e pão brioche). As carnes são servidas no ponto da casa: rosadas e suculentas. Já o Chicken Roll é a versão da marca para o tradicional sanduíche irlandês de frango, feito com um blend de frango empanado.

Também há opções de Smashed Burguer, para quem gosta do ponto da carne mais passado, e Veggie Burguer, produzidos com base de proteína de soja e diversos vegetais e temperos.

Outros destaques do cardápio são: Bacon Chunks (porção de bacon da casa empanado), American Cheddar Fries, Cheese Pillows (almofadinhas de queijo gouda crispy), Onion Rings, Nuggets e as opções de milkshakes, feitos com base de creme americano e finalizados com chantilly, com sabores Ovomaltine, Morango e Doce de leite com paçoca.

