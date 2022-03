Educação MEC diz que Novo Enem só terá validade após homologação

16 de março de 2022

Por meio de nota, pasta afirma que atualizações no exame ainda estão sendo discutidas em grupos de trabalho.

Após a divulgação de um documento do CNE (Conselho Nacional de Educação) com as orientações para a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) alinhado ao novo ensino médio e à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o MEC (Ministério da Educação) enviou uma nota em que afirma que as mudanças só passarão a valer após homologação da pasta.

Por meio de nota, o ministério “esclarece que as atualizações do novo Enem são objeto de discussão, desde dezembro de 2021, de um Grupo de Trabalho presidido pelo SEB (Secretário da Secretaria de Educação Básica) e que possui representantes da sociedade civil e de órgãos como o CNE (Conselho Nacional de Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)”.

De acordo com as informações do MEC, o grupo já realizou 12 reuniões “para chegar a um modelo de consenso entre especialistas e representantes das redes estaduais, universidades e institutos e o próprio CNE”. O ministério ressaltou que a “decisão sobre o novo Enem somente ocorrerá após a conclusão desse Grupo de Trabalho e será amplamente divulgada à sociedade. O parecer do CNE lançado ontem antecipou discussões ainda em andamento no GT, do qual o CNE também faz parte”.

Na nota, a pasta esclarece que “o novo Enem materializa as diretrizes legais da reforma do Ensino Médio, já em vigor, e da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Sua atualização será fundamental para garantir aos entes federativos e às instituições privadas de ensino maior segurança na implementação do novo Ensino Médio”.

