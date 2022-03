Política Bolsonaro diz que, por ele, Petrobras “poderia ser privatizada hoje”

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo Bolsonaro, existe possibilidade de presidente da estatal ser trocado. Foto: Reprodução Segundo Bolsonaro, existe possibilidade de presidente da estatal ser trocado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista exibida nesta quarta-feira (16) que a Petrobras “não colabora com nada” e que, por ele, a empresa estatal “poderia ser privatizada hoje”.

Bolsonaro tem feito críticas à Petrobras em meio aos reajustes nos preços dos combustíveis. No último dia 11, por exemplo, a empresa aumentou novamente o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras e, em algumas regiões do Brasil, os postos estão cobrando R$ 8 pelo litro de gasolina.

“Qualquer nova alta a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada”, declarou Bolsonaro nesta quarta.

“Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras, não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre deste problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde o clubinho lá de dentro só pensa neles, jamais pensam no Brasil”, acrescentou o presidente em entrevista ao SBT.

Na mesma entrevista, Bolsonaro disse que existe a possibilidade de trocar o presidente da Petrobras.

“Existe essa possibilidade [trocar o presidente da Petrobras]. Todo mundo no governo, ministros, secretários, diretores de empresas, presidentes de estatais podem ser substituídos se não estiverem fazendo o trabalho a contento. Então, eu não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado, eu só não posso trocar o vice-presidente da República. O resto, todos podem ser trocados, obviamente, por motivos de produtividade, por motivo de falha ou omissão no respectivo serviço”, declarou.

Pressão sobre Silva e Luna

Integrantes do governo têm pressionado o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, a pedir demissão do cargo.

Luna afirmou para uma comentarista de TV que não pedirá demissão. “Jamais farei isso. Tenho formação militar, a gente morre junto na batalha e não deixa a tropa sozinha. Agora, minha indicação é do presidente da República, com quem tenho uma relação de lealdade e de confiança”, afirmou.

Espaço para redução do preço

Mais cedo, nesta quarta, o vice-presidente Hamilton Mourão avaliou que o preço dos combustíveis nos postos não voltará ao patamar que as pessoas gostariam, mas que é possível o litro da gasolina voltar a R$ 6, não a R$ 4.

Mourão foi questionado sobre a expectativa de a Petrobras reduzir o preço diante da queda no valor do barril do petróleo no mercado internacional. Com a guerra na Ucrânia, o barril se aproximou de US$ 140, porém nesta terça-feira (14) foi negociado abaixo de US$ 100.

“O mercado começa a se reequilibrar. Bateu nos US$ 139, já está em US$ 99, US$ 98. É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras ela vai encaixar isso aí e vai haver uma redução”, declarou o vice.

“Uma realidade a gente tem que entender: o preço do combustível, fruto até da questão da transição energética que nós temos de viver, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4 por litro de gasolina, vai ser difícil isso acontecer”, completou Mourão.

Questionado, então, se o preço da gasolina entre R$ 7 e R$ 8 “veio para ficar”, Mourão declarou ver espaço para que os postos cobrem em torno de R$ 6.

“Pode baixar aí, voltar para meia-dúzia. Mas vamos lembrar aí que uns dois, três anos atrás estávamos pagando R$ 4,50, R$ 4,60”, disse o vice.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política