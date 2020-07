Artes Visuais Ação inédita antecede Porto Alegre em Cena

Performances serão apresentadas de 30 de julho a 2 de agosto. Foto: Dulcinea Gomes/SMC PMPA

Como aquecimento para a 27ª edição do Porto Alegre Em Cena, a Prefeitura de Porto Alegre irá selecionar propostas de performances artísticas para participarem do projeto Em Quadros. A CAC (Coordenação de Artes Cênicas) da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) irá escolher 20 propostas inéditas, de 20 artistas diferentes.

As performances serão projetadas de janelas de residências, de 30 de julho a 2 de agosto, sempre às 19h. Os trabalhos também serão apresentados no canal do Porto Alegre em Cena no YouTube e na página da SMC no Facebook. Será apenas uma proposta por inscrito cada artista receberá o valor de R$ 720,00.

Os dias de apresentação de cada performance selecionada serão combinados com cada um dos contemplados. Serão apresentadas de quatro a cinco performances por dia. O coordenador de Artes Cênicas da SMC, Fernando Zugno, explica que o projeto foi concebido para as comemorações de aniversário de Porto Alegre, mas que devido à pandemia do novo coronavírus, precisou ser readaptado. “Tínhamos preparado uma série de atividades incríveis que envolviam diversos artistas de teatro e circo da Capital, mas com a chegada do coronavírus, reinventamos o projeto para se encaixar no momento atual que exige isolamento”, comenta.

O projeto exige especificações técnicas como a gravação na residência do artista, edição do trabalho e projeção. Serão aceitas propostas das mais variadas linguagens artísticas com performances de teatro, circo, dança e música. As apresentações devem ter de cinco a 20 minutos. Os interessados em participar do projeto deverão enviar as propostas para o e-mail inscrevacac@gmail.com, conforme orientações abaixo.

Os interessados devem enviar os seguintes documentos e informações:

– Nome do artista;

– Breve currículo;

-Texto de apresentação da proposta;

– Imagem ilustrativa em alta resolução (300dpi) com crédito.

No final de cada projeto, deverá constar a logomarca da Secretaria Municipal da Cultura, que estará disponível no blog maisteatro.org.

Cronograma

Inscrições – até 19 de julho pelo e-mail inscrevacac@gmail.com.

Seleção dos contemplados – 20 a 21 de julho – comissão composta por Fernando Zugno, Silvia Duarte, Gabriela Poester e Duda Cardoso.

Divulgação – 21 de julho no blog maisteatro.org e pelo Facebook da CAC.

Preparação das performances – 21 a 29 de julho.

Apresentações – de 30 de julho a 2 de agosto, sempre às 19h, através de projeções de janelas, pelo YouTube do POA Em Cena e na página da SMC no Facebook.

Porto Alegre Em Cena

A prefeitura realizará a 27ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre em um formato inédito, em razão da pandemia de coronavírus. Os primeiros eventos, que serão exclusivamente on-line, terão início a partir do mês de setembro e avançarão até o começo efetivo do festival, de 21 a 30 de outubro.

As atividades antecipadas contemplam videoconferências virtuais de discussão sobre diversos assuntos como sustentabilidade no setor da cultura, as relações dos povos afrodescendentes e indígenas com as outras espécies da natureza e suas comunidades, além de temas como os desafios da criação e exibição artística em tempos de pandemia e pós-pandemia. A 27ª edição do evento contará também com o Canal Em Cena, um canal de televisão que estará ativo durante os dias do festival com uma programação voltada à cultura.

