Presa em Bagé mulher acusada de torturar crianças

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Instrumentos usados pela acusada. Foto: Divulgação/PC

Na madrugada deste sábado (18) foi presa em Bagé uma mulher de 49 anos acusada de torturar duas crianças de oito e dez anos que estavam sob sua responsabilidade. As investigações apontam que a acusada utilizava uma chave de fenda e um cabo de vassoura para introduzir no ânus e na garganta das crianças, e de um martelo para agredir os membros das vítimas, quebrando dedos das mãos e a perna de um deles. A ação foi realizada pela Delegacia de Pinheiro Machado, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Bagé e Brigada Militar de Pinheiro Machado.

As crianças torturadas apresentavam diversas lesões, entre as mais graves estavam as queimaduras nas orelhas, mordidas pelo corpo, cortes de faca na região da virilha, e uma das vítimas ainda estavam em estado avançado de desnutrição. Diante da gravidade dos fatos, a delegada Carolina Funchal Terres representou ao Poder Judiciário pelo mandado de prisão preventiva, o qual foi expedido e imediatamente cumprido pelos policiais. Após os trâmites legais a mulher vai ser conduzida ao Presídio Regional de Bagé.

