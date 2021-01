Porto Alegre Ação integrada coíbe rachas na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ação integrada contra rachas no Belém Novo. Foto: Vitor Rocha/Gabinete PMPA Ação integrada contra rachas no Belém Novo. (Foto: Vitor Rocha/Gabinete PMPA) Foto: Vitor Rocha/Gabinete PMPA

A Guarda Municipal, em ação conjunta com a Brigada Militar e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), efetuou a operação Sossego Público, na noite de sábado (16), para coibir a perturbação causada por som de veículos automotores no bairro Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre. A ação foi motivada por denúncias dos moradores de que no local havia a prática de rachas.

“Esta operação está de acordo com as novas diretrizes do governo Melo de dar atenção para todos os bairros da cidade. Faremos outras e em todos os locais que forem necessários”, destaca o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Com a presença do efetivo no local, não foram flagrados atos ilegais. A prefeitura também atua fortemente para proibir aglomerações que possam contribuir com aumento de infecções pela Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre