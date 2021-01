Rio Grande do Sul Viamão recebe primeira ação de ônibus entregue ao Comando Rodoviário da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Veículo foi comprado por meio da parceria entre a SJCDH e o BID no Programa de Oportunidades e Direitos. Foto: Divulgação SJCDH Veículo foi comprado por meio da parceria entre a SJCDH e o BID no Programa de Oportunidades e Direitos. (Foto: Divulgação SJCDH) Foto: Divulgação SJCDH

O CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) promoveu, em Viamão, na quinta-feira (14), a primeira ação com o ônibus entregue pela SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos). Comprado por meio do POD (Programa de Oportunidades e Direitos), uma parceria entre a SJCDH e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o veículo foi um dos três adquiridos por cerca de R$ 2 milhões no fim de 2019.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, participou da ação, juntamente com o comandante Rodoviário da Brigada Militar, coronel José Botelho, e o secretário adjunto da SJCDH, tenente-coronel Egon Kvietinski.

O veículo inicialmente atendeu o município de Alvorada, mas agora foi deslocado para atender as demandas de Viamão, outro município coberto pelas políticas do POD.

Equipado para atender qualquer tipo de ocorrência com agilidade, o ônibus têm estrutura interna com banheiro, cozinha e sala de reuniões. Funciona como unidade móvel e é fundamental no trabalho de prevenção à violência em áreas de grande vulnerabilidade social.

Na ocasião, o secretário Hauschild recebeu a comenda Rodoviária do Rio Grande do Sul. “A homenagem é uma forma de agradecimento do Comando Rodoviário aos nossos parceiros”, disse o o coronel Botelho. “Divido essa honraria com toda a secretaria, principalmente com os nossos servidores, que não medem esforços para que ações como essa se tornem possíveis”, afirmou Hauschild. O secretário adjunto também recebeu a comenda.

