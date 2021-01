Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1.871 novos casos de coronavírus e mais 45 óbitos

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Os recuperados são 479.262 (95% dos casos). Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (17) 1.871 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 45 óbitos. O total de casos confirmados é de 506.885 e o de óbitos, 9.921. Os recuperados são 479.262 (95% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, cinco ocorreram em dezembro e agora tiveram as notificações completadas. Os demais 40 são de datas entre os dias 1 e 16 de janeiro. A atualização teve ainda a exclusão de 7 casos por revisão ou atualização da ficha.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Campo Bom (homem, 69 anos);

Carazinho (mulher, 81 anos);

Caxias do Sul (homem, 75 anos);

Caxias do Sul (homem, 79 anos);

Caxias do Sul (mulher, 89 anos);

Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

Cruz Alta (mulher, 50 anos);

Dom Pedrito (homem, 80 anos);

Esteio (mulher, 75 anos);

Farroupilha (mulher, 67 anos);

Flores da Cunha (homem, 58 anos);

Gravataí (mulher, 66 anos);

Guaíba (mulher, 73 anos);

Horizontina (mulher, 73 anos);

Passo Fundo (mulher, 71 anos);

Passo Fundo (mulher, 78 anos);

Pelotas (mulher, 73 anos);

Pelotas (homem, 53 anos);

Pelotas (homem, 79 anos);

Pelotas (homem, 63 anos);

Pelotas (mulher, 56 anos);

Porto Alegre (homem, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 94 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Rio Grande (homem, 76 anos);

Rio Grande (homem, 84 anos);

Rio Grande (mulher, 75 anos);

Rio Grande (homem, 78 anos);

Rio Grande (mulher, 80 anos);

Santa Rosa (homem, 57 anos);

Santana do Livramento (mulher, 89 anos);

São Luiz Gonzaga (homem, 60 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 48 anos);

Tenente Portela (homem, 70 anos);

Tenente Portela (mulher, 84 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 1

Água Santa – 1

Agudo – 1

Alegrete – 1

Alvorada – 45

Anta Gorda – 1

Arroio do Meio – 19

Arroio do Sal – 1

Arroio dos Ratos – 1

Arroio Grande – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 17, 2021

