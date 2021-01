Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre interdita festa clandestina na Ilha das Flores

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No local, cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e muitas não usavam máscaras. Foto: Divulgação SMSEG/PMPA No local, cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e muitas não usavam máscaras. (Foto: Divulgação SMSEG/PMPA) Foto: Divulgação SMSEG/PMPA

A Guarda Municipal de Porto Alegre, com apoio da Brigada Militar, interditou uma festa clandestina na Ilha das Flores, na madrugada deste domingo (17). No local, cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e muitas não usavam máscaras.

Em outras ações nesta madrugada, a Guarda agiu em conjunto com a BM e fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) para desfazer aglomerações em frente a bares onde as pessoas desrespeitavam as regras do distanciamento social. As ações ocorreram nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico, Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e na rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Os frequentadores foram orientados a respeitarem os protocolos de distanciamento social.

Ações na cidade

Na madrugada de sábado (16) a Guarda Municipal, novamente em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da EPTC efetuou ações para desfazer aglomerações nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico; Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento; Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa; avenida Assis Brasil e na Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos. Os agentes também encerraram uma festa de pagode que ocorria em uma quadra de futebol na rua Manoel Elias, Zona Norte da Capital, em que estavam cerca de 400 pessoas.

Muitos frequentadores não usavam máscaras nem respeitavam as regras de distanciamento social. O proprietário da quadra e organizador da festa foi autuado e está sujeito à multa de 2.000 UFM (Unidade Financeira Municipal), cerca de R$ 8.000.

A Guarda Municipal salienta que a população pode colaborar através de denúncias pelo 156 ou 153, bem como o respeito aos protocolos da Covid-19.

Interdição

Na quinta-feira (14) a prefeitura interditou um estabelecimento comercial na avenida Teresópolis por desrespeito aos protocolos sanitários de funcionamento. As operações de fiscalização são diárias e devem ser intensificadas no final de semana para evitar aglomerações e assegurar o cumprimento das medidas de segurança para o combate à proliferação do coronavírus.

O estabelecimento interditado funcionava como um bar, mas no local também foram encontradas seis máquinas caça-níqueis. Os agentes da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Guarda Municipal flagraram funcionários e clientes sem máscara e a ausência de kit completo de higiene no banheiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre