Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Comitê de Fiscalização Covid realiza operação conjunta em NH Foto: Lucila Freitas/Divulgação Comitê de Fiscalização Covid realiza operação conjunta em NH. (Foto: Lucila Freitas/Divulgação) Foto: Lucila Freitas/Divulgação

O Comitê de Fiscalização Covid interditou três estabelecimentos em mais uma operação integrada de combate à pandemia de coronavírus, no município de Novo Hamburgo. Os locais fechados pelo poder público estão localizados nos bairros Centro, Rondônia e Canudos da cidade.

Em todos os estabelecimentos, as interdições ocorreram por parte da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), devido ao descumprimento das normas de distanciamento social e irregularidades relacionadas à legislação vigente de prevenção e combate a incêndios. Mais uma vez, a operação integrada também realizou visitas e vistorias de orientação em diversos estabelecimentos, alertando os proprietários com relação ao horário de fechamento.

Desde 27 de novembro, o Comitê de Fiscalização Covid interditou sete locais e vistoriou mais de 30 estabelecimentos, em diversos bairros de Novo Hamburgo. O grupo é formado pela Central de Fiscalização, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

A atuação ocorre por meio de denúncias e através do levantamento realizado pelos setores de inteligência das instituições envolvidas. Após a definição dos locais e serem vistoriados, é elaborado o planejamento das operações e os agentes vão a campo.

Casos de Covid-19

Nos últimos dias, Novo Hamburgo apresentou alta considerável de pessoas com sintomas de Covid-19 que procuram atendimento ambulatorial. Esta alta acentuada ainda não se refletiu na mesma velocidade em internação hospitalar, mas a ocupação dos leitos está crescendo, inclusive na rede privada, que já acusa lotação. A atual estrutura do Hospital Municipal está dando conta da demanda, no entanto, o município já se organiza para ampliar novamente o número de leitos de UTI dedicados exclusivamente à Covid-19.

Com a piora na classificação da região no Distanciamento Controlado, o Executivo municipal definiu por agir com mais rigor. O período atual proíbe as atividades que reúnem muitas pessoas no mesmo ambiente. São elas: festas, bailes, baladas, aglomerações, futebol com torcida e qualquer estabelecimento aberto após às 23h. Denúncias podem ser feitas por meio de protocolo na PMNH no número 3097-9400, pelo WhatsApp (51) 99880-1095.

