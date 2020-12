Rio Grande do Sul Nas últimas 24h, o coronavírus vitimou mais 62 pessoas no Rio Grande do Sul. Total de mortes no Estado chega a 7.104

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

RS tem mais 62 vítimas da Covid-19 e 5.207 novos infectados. Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz RS tem mais 62 vítimas da covid-19. (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz) Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz

Mais 62 pessoas morreram em decorrência do coronavírus foram registradas nas últimas 24h, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde neste sábado (5). Os óbitos ocorreram entre 20 de novembro e 5 de dezembro. O total de vítimas fatais, desde o início da pandemia, chega a 7.104 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios que comunicaram as mortes pela doença são: Arroio Grande (homem, 58 anos), Bagé (mulher, 93 anos), Bagé (mulher, 76 anos), Barra do Ribeiro (mulher, 74 anos), Bom Jesus (homem, 82 anos), Bom Jesus (homem, 82 anos), Porto Alegre (mulher, 83 anos), Porto Alegre (homem, 67 anos), Porto Alegre (mulher, 73 anos), Rio Grande (homem, 67 anos), Santa Maria (homem, 84 anos), Santana do Livramento (mulher, 72 anos), Santo Ângelo (homem, 58 anos), Santo Antônio da Patrulha (homem, 71 anos), Santo Antônio da Patrulha (homem, 86 anos), Santo Antônio da Patrulha (mulher, 75 anos), Santo Antônio da Patrulha (mulher, 81 anos), Santo Antônio da Patrulha (homem, 82 anos) e Santo Antônio das Missões (mulher, 73 anos).

A média móvel de mortes segue em alta, com variação de 45% a mais em relação a duas semanas atrás.

De acordo com o boletim informativo da SES deste sábado, foram identificados 5.207 novos infectados. O total de casos confirmados de coronavírus no Estado é de 346.801, desde o começo da pandemia. Do total, 317.132 (92% dos casos) pessoas estão recuperadas e 22.460 (6%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,1%.

Já o percentual de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos se manteve em 80,8%. Deste percentual, 46% são de pacientes com coronavírus ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

O Rio Grande do Sul já realizou 1,2 milhão de testes, que tiveram resultado negativo, além dos diagnósticos positivos.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou neste sábado (5), 43.209 novos casos de coronavírus, o que eleva o total de infecções confirmadas no país a 6.577.177. Foram notificadas ainda 664 novas mortes em decorrência da doença, com o total de óbitos causados pelo vírus alcançando 176.628.

Os números mostram uma nova onda de crescimento do coronavírus no país.

Distanciamento controlado – Divulgado na sexta-feira (4), o mapa preliminar da 31ª rodada do distanciamento controlado prevê bandeira vermelha (alto risco de coronavírus) em 19 das 21 “Regiões-Covid” do Estado – uma área a mais que no mapa desta semana. Prefeituras e entidades locais puderam recorrer contra a nova configuração, que será definida na segunda-feira pelo governo gaúcho e entrará em vigor no dia seguinte, terça-feira. Os detalhes estão em distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Em vermelho na atual rodada, a região de Taquara foi a única que passou para o laranja (risco médio). Houve redução de 14 para nove (-36%) nos registros de hospitalizações para Covid nos últimos sete dias, além de estabilização no número de óbitos (cinco em cada semana). O indicador de Ativos sobre Recuperados registrou 634 ativos para 1.506 recuperados, representando uma piora no valor dado pela razão em comparação à semana anterior.

Já as regiões de Cachoeira do Sul e Guaíba, as duas únicas em laranja na rodada vigente, após obterem o deferimento dos pedidos de reconsideração, apresentaram piora e passaram novamente para risco alto.

