Porto Alegre Ação solidária visa incentivar doações ao Hospital da Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Mães que trabalham na instituição de saúde foram homenageadas

Em meio à pandemia de coronavírus, a quarentena dos profissionais da saúde é diferente. O isolamento em suas casas não é possível o tempo todo e, neste momento, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem estão passando mais tempo dentro dos hospitais do que com suas famílias.

Buscando incentivar doações ao Hospital da Restinga e Extremo-Sul, em Porto Alegre, a Auxiliadora Predial prestou uma singela homenagem recentemente às mães profissionais de saúde que trabalham no local. Além de levar um pouco de carinho para as profissionais que passaram o Dia das Mães trabalhando e cuidando de outras pessoas, o objetivo foi, acima de tudo, reconhecer e valorizar o trabalho essencial à manutenção da vida, que as profissionais realizam todos os dias. Foram agraciadas 92 mães que estavam em plantão no Dia das Mães. Elas ganharam um kit especial composto por diversos mimos.

O Hospital da Restinga e Extremo-Sul, que atende aos bairros Restinga, Lami, Lageado, Belém Novo, Ponta Grossa e Chapéu do Sol, nasceu de uma necessidade histórica da população das regiões que lhe dão nome e que historicamente clamavam por infraestrutura de saúde, principalmente em relação a especialistas, exames e atendimento hospitalar. Não raro, quando moradores dessas áreas necessitavam de atendimento especializado, tinham que se deslocar até 20 quilômetros em busca de um centro de saúde.

Vale lembrar que o hospital é comunitário. Toda ajuda é bem-vinda, seja por meio de doações de empresas ou da comunidade. Para realizar doações, basta telefonar para (51) 3010.4710 e receber a orientação adequada. No momento, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) são a maior necessidade.

