Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

A Chama Crioula será extinta no dia 20 de setembro, no encerramento do Acampamento. Foto: César Lopes/PMPA A Chama Crioula será extinta no dia 20 de setembro, no encerramento do Acampamento. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A cerimônia de acendimento da Chama Crioula acontece neste domingo (10), às 12h, no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre.

O ato estava previsto para ocorrer no feriado de 7 de setembro, mas foi adiado pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas em virtude dos recentes eventos climáticos que afetaram a Região do Vale do Taquari.

O candeeiro será entregue ao prefeito Sebastião Melo, que fará o acendimento da Chama Crioula da Semana Farroupilha. A Chama Crioula será extinta no dia 20 de setembro, no encerramento do Acampamento.

Localizado na divisa do bairro Praia de Belas com o Centro Histórico de Porto Alegre, o Parque Harmonia recebe mais uma edição do Acampamento Farroupilha com a expectativa de superar o movimento do ano passado (1,4 milhão de visitantes).

A programação abrange centenas de atrações, como apresentações musicais, bailes e os tradicionais piquetes tradicionalistas. Neste ano são 232 galpões.

2023-09-08