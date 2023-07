Política Acesso a pistola pode ser restringido no Brasil e gera impasse no governo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Modelo 9 mm foi o mais comprado pela categoria nos últimos anos, segundo dados do recadastramento. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após seis meses de discussão e pressão de parlamentares armamentistas pela manutenção das regras atuais, o novo decreto que vai regulamentar o mercado de armas de fogo está em fase final de discussão no governo federal. Mas o ponto visto como mais sensível pelo Planalto ainda está em aberto e opõe os ministros José Múcio (Defesa) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública): a retomada da restrição do uso de pistola 9 mm.

O recadastramento das armas posto em prática pelo governo Lula constatou que o modelo 9 mm foi o mais comprado por CACs nos últimos anos. Sendo a pistola banida ou liberada, uma das ideias do governo é garantir a posse e o uso dos “acervos adquiridos sob a regra anterior”, avaliando ser difícil retomar as milhares de armas disseminadas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O decreto deve ser assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira — no dia anterior, deve ocorrer uma reunião com Múcio e Dino para resolver o impasse. A previsão é de o evento contar com outros anúncios relacionados à segurança pública, como a ampliação de estruturas contra organizações criminosas e das operações policiais integradas com os estados e maior reforço na segurança da Amazônia e das fronteiras.

O Ministério da Defesa tem se posicionado nas reuniões para que não seja alterado esse item nem ampliada a restrição ao uso de pistolas, ponto que conta com apoio do Exército. Integrantes da Força temem prejuízo em médio prazo e eventual desemprego que a mudança possa gerar na indústria do setor.

A minuta de decreto que saiu Ministério da Justiça e Segurança Pública em junho prevê a retomada dos parâmetros de 2018, quando havia restrição para uso de pistola 9 mm — a decisão final caberá a Lula. Uma versão do decreto já vem sendo analisada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ), na Casa Civil, mas não chegou até o órgão a definição específica sobre qual será posicionamento do governo sobre eventual restrição ao uso de pistola de 9 mm.

Durante a gestão Bolsonaro, facilitações na lei alteraram o potencial do armamento permitido aos Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs). Calibres antes permitidos apenas às polícias ou às Forças Armadas passaram a ficar disponíveis para qualquer brasileiro ter em casa, como as pistolas 9 mm e as carabinas semi-automáticas .40.

Proposta do Ministério da Justiça:

Defesa pessoal

— Até 2 armas de uso permitido, com comprovação de efetiva necessidade;

— Até 50 munições por arma, por ano.

CACs

Caçadores excepcionais

— Até 6 armas*, sendo até 4 de uso permitido;

— Até 500 munições, por arma, por ano.

*A Polícia Federal poderá autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de até 2 armas de fogo de uso restrito e suas respectivas munições, no limite de até 6 mil cartuchos, por ano, para atiradores de nível 3.

Colecionadores

— Até 1 arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência;

Vedadas as proibidas, automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito cujo 1º lote de fabricação tenha menos de 70 anos.

Atiradores desportivos

— Nível 1

— Até 4 armas de fogo de uso permitido;

— Até 4 mil cartuchos, por ano;

— Até 8 mil cartuchos por arma .22 LR ou SHORT

— Nível 2

— Até 8 armas de fogo de uso permitido;

— Até 10 mil cartuchos, por ano;

— Até 16 mil cartuchos, por ano .22 LR ou SHORT

— Nível 3

— Até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito*;

— Até 20 mil cartuchos, por ano;

— Até 32 mil cartuchos por ano .22 LR ou SHORT

*A Polícia Federal poderá autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de até quatro armas de fogo de uso restrito e suas respectivas munições, no limite de até 6 mil cartuchos, por ano, para atiradores de nível 3.

