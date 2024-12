Mundo Acidente aéreo com 179 mortes é o mais mortal da história da Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

A aeronave levava 175 passageiros e seis tripulantes. Foto: Reprodução A aeronave levava 175 passageiros e seis tripulantes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um acidente aéreo deixou 179 mortos na Coreia do Sul na noite deste sábado (28), horário de Brasília. Segundo as autoridades locais, um avião explodiu após sair da pista e bater contra um muro no Aeroporto de Muan, no sul do país. Ao todo, 181 pessoas a bordo; duas sobreviveram.

Segundo a agência de notícias Reuters, o acidente é o mais mortal já registrado em solo sul-coreano e o pior envolvendo uma companhia aérea do país desde 1997, quando a queda de um avião da Korean Air Lines, em Guam, matou mais de 200 pessoas.

A aeronave levava 175 passageiros e seis tripulantes. O avião era um Boeing 737-800 da Jeju Air, um modelo comercial amplamente utilizado em todo o mundo. O voo partiu de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, na Coreia do Sul. Após o acidente, todos os voos no terminal de Muan foram cancelados.

A Jeju Air pediu desculpas pelo ocorrido e disse que está adotando todas as medidas necessárias. O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, declarou luto nacional até 4 de janeiro.

O acidente

O acidente ocorreu às 9h03 deste domingo, pelo horário local, no aeroporto da cidade de Muan (21h03 de sábado, no Brasil). Segundo as autoridades, o avião saiu da pista logo após o pouso e bateu contra uma barreira de concreto nas proximidades do terminal.

Imagens exibidas por emissoras locais mostram o avião deslizando pela pista com o trem de pouso aparentemente recolhido antes de colidir contra o muro. Pousar “de barriga”, com o trem de pouso recolhido, é um procedimento de emergência, mas que ocorre eventualmente na aviação comercial. Não é comum que esse tipo de evento resulte em mortes.

De acordo com a imprensa local, uma falha no trem de pouso da aeronave é a principal hipótese para o acidente, provavelmente causada por uma colisão com um bando de pássaros.

Antes de tentar pousar, os pilotos do avião foram alertados pela torre de controle sobre as aves, disse um funcionário do Ministério dos Transportes sul-coreano à agência Reuters. A Reuters informou ainda que um passageiro chegou a enviar uma mensagem para um parente relatando que um pássaro estava preso na asa. A mensagem final dizia: “Devo dizer minhas últimas palavras?”.

Segundo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap, testemunhas relataram ter visto o motor da aeronave pegando fogo e ouviram várias explosões antes do pouso. Também chamou a atenção dos analistas, segundo a Yonhap, o fato de a aeronave ainda estar em alta velocidade no trecho final da pista.

Além disso, segundo os investigadores ouvidos, o piloto do Boeing havia feito outra tentativa de pouso em Muan, mas, sem sucesso, arremeteu. O incidente ocorreu na segunda tentativa, portanto.

A aeronave transportava 181 pessoas, sendo 175 passageiros e seis tripulantes. Segundo as autoridades locais, a lista de passageiros inclui 173 sul-coreanos e dois tailandeses. Dois tripulantes foram resgatados com vida pelas equipes de emergência. Os sobreviventes, um homem e uma mulher, foram retirados da cauda do avião em chamas, disse o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jung-hyun.

Mais de 80 bombeiros foram enviados para o local do acidente. O resgate também envolve caminhões de incêndio, helicópteros e ambulâncias.

Antes do avião que explodiu neste domingo (29), o acidente aéreo mais mortal na Coreia do Sul era de 2002, quando um Boeing 767-200 operado pela Air China 601111.SS caiu em uma colina perto da cidade portuária de Busan, matando 129 pessoas e ferindo 37.

2024-12-29