Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Leite lamentou a tragédia que vitimou advogado gaúcho e piloto Foto: Reprodução de TV Leite lamentou a tragédia que vitimou advogado gaúcho e piloto. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou o acidente aéreo ocorrido na manhã desta sexta-feira (7) em São Paulo. A tragédia matou o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, dono da aeronave, e o piloto paulista Gustavo Carneiro Medeiros.

“Lamento profundamente o acidente aéreo ocorrido nesta manhã em São Paulo, que vitimou o advogado gaúcho Márcio Carpena e o piloto Gustavo Medeiros. Em nome do povo gaúcho, expresso solidariedade às famílias e aos amigos de ambas as vítimas. Uma perda repentina como esta causa dor imensa, e desejo que seus familiares encontrem conforto e força neste momento tão difícil. Nossas equipes do governo gaúcho já estão em contato com o governo paulista para dar a assistência necessária aos familiares. O acidente também deixou várias pessoas feridas após a queda da aeronave em uma avenida movimentada. A elas, desejo uma pronta recuperação. Neste momento de tristeza, nos unimos em pensamento e orações com todos os que sofrem com esta tragédia”, escreveu Leite nas redes sociais.

O avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20min desta sexta na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, logo após ter decolado do aeroporto Campo de Marte. A aeronave seguiria para Porto Alegre.

