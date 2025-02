Porto Alegre Apenas um ponto está próprio para banho no Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

(Foto: Cesar Lopes/PMPA)

O relatório de balneabilidade divulgado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) nesta sexta-feira (7) indica a redução do número de pontos próprios para banho no Guaíba, em Porto Alegre. Conforme o levantamento, apenas a Praia do Leblon, no bairro Belém Novo, é recomendada para os banhistas.

O resultado é atribuído à mudança das características do lago, o que tradicionalmente ocorre no verão. Além da redução do nível, influenciada pelo baixo volume de chuva, a água está mais transparente.

Isso possibilita a penetração de mais raios solares e, consequentemente, alterações no pH, que é um dos parâmetros de balneabilidade. Confira os pontos de coleta:

Belém Novo

Posto 1 – Praça José Comunal, em frente à garagem de uma empresa de ônibus

Posto 2 – Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só

Posto 3 – Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça

Lami

Posto 1 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas

Posto 2 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas

Posto 3 – Avenida Beira-Rio, em frente ao número 510

2025-02-07