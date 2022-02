Rio Grande do Sul Acidente com duas mortes provoca bloqueio total de trecho da Freeway, em Gravataí

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

A PRF orienta que as pessoas evitem a rodovia e utilizem a ERS-030 como rota alternativa. Foto: Divulgação/PRF A PRF orienta que as pessoas evitem a rodovia e utilizem a ERS-030 como rota alternativa. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atende um acidente, na tarde desta sexta-feira (4), na Freeway (BR-290). Duas mulheres morreram. Uma criança e um homem, que estavam no mesmo veículo dos óbitos, estão em estado grave. Um homem e uma mulher, que estavam no outro automóvel, tiveram ferimentos leves. De acordo com a PRF, a ocorrência, que segue em atendimento, envolveu ao menos sete veículos, no quilômetro 74, em Gravataí.

Ainda de acordo com a polícia, o acidente ocorreu perto do cruzamento com a ERS-118, e bloqueia totalmente a via no sentido ao Litoral Norte.

A PRF também informou que a ocorrência já gera um congestionamento de 10 quilômetros na FreeWay. Por conta disso, o órgão orienta que as pessoas evitem a rodovia e utilizem a ERS-030 como rota alternativa.

