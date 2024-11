Brasil Acidente com ônibus deixa 17 mortos e quase 30 feridos em Alagoas

Ônibus capotou em ribanceira na região da Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Um ônibus capotou em uma ribanceira na região da Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, interior de Alagoas, na tarde desse domingo (24). O governo do Estado havia confirmado que 23 pessoas haviam morrido, mas depois retificou esse número para 17. Quase 30 passageiros ficaram feridos.

Uma das vítimas foi uma gestante que chegou a ser socorrida e levada para Hospital Regional da Mata, mas não resistiu.

Testemunhas contaram que o ônibus transportava mais de 40 pessoas, quando o veículo apresentou uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus capotou na imensa ribanceira que fica na lateral da estrada e só parou em uma área de mata, um local de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros encaminhou três viaturas e um helicóptero para fazer o resgate das vítimas. Segundo a Secretaria de Estado da Comunicação, 29 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Há crianças e adolescentes entre as vítimas do acidente. Foram disponibilizados 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.

O ônibus escolar cedido pela prefeitura seguia com destino ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, com atrações artísticas e culturais, todos os domingos do mês de novembro.

Por meio de nota, a prefeitura de União dos Palmares disse que está mobilizada para dar assistência às vítimas do acidente e que vai oferecer estrutura para prestar apoio para as famílias das vítimas do grave acidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou o acidente. Lula disse que o Executivo dará todo apoio necessário ao caso.

“Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas”, afirmou.

A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco lamentou o acidente na Serra da Barriga e prestou sua solidariedade às famílias das vítimas.

“Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares do trágico acidente que ocorreu na tarde de hoje na Serra da Barriga, em União dos Palmeres. Em um mês tão importante para todo país pelo mês da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece profundamente. Rogo pela recuperação total das vítimas com a maior brevidade possível.”

