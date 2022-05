Brasil Acidente com ônibus no interior de São Paulo mata cantor sertanejo e outras cinco pessoas

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro, e mais cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo o ônibus dos artistas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.

As demais vítimas são os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calcagnoto e os técnicos Giovani Gabriel Lopes dos Santos e Gabriel Fukuda, de acordo com informações divulgadas pela produção da dupla. O cantor Conrado, o músico Julio Lopes e Hudson Soares Gonçalves seguem em observação em hospitais de Registro e Miracatu. Os demais integrantes que estavam no ônibus foram liberados.

Havia 19 pessoas a bordo. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 7, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Com 34 anos, Luiz Aleksandro Talhari Correa, o Aleksandro, era natural de Dourados (MS), e deixa três filhos, de 11, 7 e 1 ano e nove meses. O ônibus vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.

Carreira

A carreira de Conrado & Aleksandro começou em 2003 em Dourados (MS), com canções que misturam sertanejo universitário e ‘modão’. A dupla sertaneja emplacou algumas músicas nas rádios, como Só Se For Gelada, Camionete Inteira e Tô Bebendo de Torneira, que ficou mais de seis meses entre as 30 mais tocadas no Brasil, segunda a assessoria da dupla, que destaca também que Tô Bebendo Demais marcou presença entre as 20 mais tocadas, segundo ranking da Billboard, e o último lançamento Tereré e Narguilé soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

O single mais recente, Efeito Borboleta, alcançou 1.5 milhões de visualizações no Youtube. No Spotify, por exemplo, a dupla conta com mais de 500 mil ouvintes mensais.

A dupla tem na discografia quatro CDs lançados, “Plano B” (2011), “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre), “Lobos” (2014, Som Livre), “Ao Vivo em Curitiba” (2015), o EP “Vivendo de Arte” (2017) e dois DVDs, “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre) e “Ao Vivo em Curitiba” (2015). “Ao Vivo em Londrina” (2019).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil