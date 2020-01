Acidente com ônibus que transportava torcedores do Pelotas deixa quase 30 feridos

Vinte e sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Pelotas na noite de quarta-feira (29) na ERS-135, em Erechim, no Norte do Estado, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.