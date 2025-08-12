Rio Grande do Sul Acidente entre automóvel e caminhão de combustível deixa um morto no Noroeste gaúcho

12 de agosto de 2025

Veículo-tanque despencou até parar em um riacho. Condutor não resistiu. (Foto: Divulgação/Fepam)

A queda de um caminhão-tanque em barranco no trecho da estrada RS-343 próximo ao município de Boa Vista do Cadeado (Noroeste gaúcho), na manhã dessa terça-feira (12), causou a morte do condutor. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo tombou após colidir em um automóvel, cujo motorista ficou ferido em estado grave.

O local do acidente, ocorrido por volta das 9h30min, fica no quilômetro 142 da rodovia, que entre Cruz Alta e Ijuí. As causas do acidente são investigadas. Do que se sabe até agora, com base no registro do CRBM, os dois veículos bateram de frente, após o Fiat invadir a pista contrária. Com o impacto, foram arremessados para fora da rodovia e o caminhão acabou despencando uma ribanceira até parar em um riacho.

O caminhoneiro faleceu no local. Horas depois, sua identidade foi divulgada: trata-se de Gilberto Oliveira Duarte, 59 anos. Ele dirigia o caminhão – carregado de combustível – com placa de Independência (também na Região Noroeste), mas residia em Ijuí.

Já o tripulante do carro é um homem de 50 anos. Ele estava ao volante de um Fiat Argo com placa de Cruz Alta, que acabou colidindo contra um conjunto de árvores à margem da estrada e também rolou barranco abaixo. Ele estava sozinho e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital São Vicente de Paulo, na mesma cidade.

Devido ao risco de combustão do material transportado no caminhão e aos trabalhos de retirada do corpo do caminhoneiro e de salvamento da vítima que sobreviveu, o tráfego na estrada permaneceu interrompido até o início da tarde. Depois foi mantido em meia-pista até a conclusão do transbordo da carga perigosa, já no fim da tarde.

Norte gaúcho

Já no segmento da RS-463 entre os municípios de Coxilha e Tapejara, na Região Norte do Estado, três pessoas ficaram feridas no choque entre dois automóveis, por volta das 14h. As vítimas estavam em um Toyota Corolla com placa de São José do Ouro e um Volkswagen Saveiro de Passo Fundo.

De acordo com agentes do Corpo de Bombeiros local, receberam atendimento ambos os condutores e também uma passageira do Toyota. Eles permaneciam sob atendimento em hospital de Passo Fundo, em situação estável. Ainda não foi relatada a causa do acidente, que deixou os veículos parcialmente destruídos na rodovia, causando lentidão no tráfego por algumas horas.

(Marcello Campos)

