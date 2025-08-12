Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 47 milhões

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os números sorteados hoje foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O concurso com prêmio de R$ 39.295.966,90 milhões foi divulgado nesta terça-feira (12), em São Paulo. Com isso o prêmio acumulado vai a R$ 47 milhões no próximo sorteio que será realizado nesta quinta-feira (14).

Os números sorteados hoje foram: 33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60. Ao todo, 53 apostadores chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada um deles a Caixa vai pagar R$ 40.487,59. Os 2.885 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.226,03 cada.

A Mega-Sena tem 17 apostas vencedoras do prêmio máximo neste ano. Na última terça-feira (5), uma aposta de Barra de São Francisco (ES) faturou sozinha R$ 99,5 milhões.

Uma aposta feita no Rio Grande do Sul também está nesse ranking. Um jogo simples feito na cidade de Júlio de Castilho (RS), em 15 de julho, faturou sozinha os R$ 45,1 milhões.

 

