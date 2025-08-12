Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá Turismo de Galpão e Ciranda Escolar

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

O acampamento acontecerá de 1º a 21 de setembro no Parque Harmonia. Foto: César Lopes/PMPA

Marcando a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha 2025 de Porto Alegre, foram apresentados nesta terça-feira (12), os projetos Turismo Farroupilha de Galpão e a Ciranda Escolar 2025. O acampamento acontecerá de 1º a 21 de setembro, com 236 piquetes instalados no Parque Harmonia. Ano passado, dois milhões de visitantes visitaram o evento.

Ao todo, serão 15 piquetes envolvidos em mais de 45 atividades durante o acampamento. Até o momento, sete instituições foram selecionadas, por meio de chamamento público, para a primeira turma do projeto Turismo Farroupilha de Galpão. Os espaços serão responsáveis pela realização das oficinas:

– Tropa Gaúcha RS (declamação e trova);

– CTG Guardiões do Rio Grande – (truco cego e danças típicas);

– CTG Sentinela dos Pampas – (danças típicas);

– Piquete Laços de Amizade – Gastronomia (rosca de polvilho com café de cambona);

– Piquete Gadanha – Oficina de Chimarrão;

– Piquete Herdeiros da Fronteira – Gastronomia (pratos tradicionais gaúchos);

– Piquete Laços de Sangue – Oficina de Chimarrão.

As iniciativas, das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE), Cultura (SMC) e Educação (SMED), buscam reforçar a cultura gaúcha e o tradicionalismo pelo viés turístico e social, incentivando ainda a participação de alunos da rede pública de ensino.

“Valorizar a cultura gaúcha e o tradicionalismo reforça, desde cedo, a união do nosso povo. A prefeitura tem trabalhado em uma série de ações para preservação das tradições, incluindo a retomada do Turismo de Galpão e a Ciranda Escolar. O Acampamento Farroupilha é um espaço de cultura, convivência, educação e identidade gaúcha”, destacou o prefeito Sebastião Melo.

A diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, seguirá a etapa de seleção de demais piquetes para fazer parte do projeto. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (51) 3289.6720 ou pelo e-mail diretoriadeturismo@portoalegre.rs.gov.br.

“Esta é uma das edições mais aguardadas porque acontece no pós-enchente. E é preciso lembrar que o Acampamento Farroupilha emprega mais de cinco mil pessoas todos os anos”, explicou a secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso, no evento.

Completando 31 anos em 2025, a Ciranda Escolar pretende levar cerca de 15 mil alunos de escolas públicas para dentro do Parque Harmonia.

“É uma oportunidade muito especial de transmitirmos aos nossos estudantes conhecimento, além de incentivarmos entre eles o amor pela nossa cultura”, completou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

As inscrições para a Ciranda Escolar se encerram nesta sexta-feira (15), e podem ser feitas pelo e-mail cirandaescolar@gmail.com ou pelo telefone (51) 99309-4515.

A 43ª edição do Acampamento acontece no período de 1º a 21 de setembro, no Parque Harmonia, com a participação prevista de 234 piquetes. A previsão é de que o público ultrapasse a marca de 2 milhões de visitantes, registrada em 2024. Este ano, o patrono do acampamento é o tradicionalista Rene Barbachan, um dos pioneiros no acampamento.

Na programação cultural dos 21 dias de evento estão previstas mais de 120 atrações culturais – chula, trova, dança, instrumental, declamação, pajadas, entre outros. Os shows irão acontecer das 16h à meia-noite, em dois palcos; dois espetáculos cênico-musical: Romance da Tafona – Da paixão à libertação; mais de 50 operações comerciais; Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar; ciranda escolar com a presença de mais de 15 mil crianças; mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes. Mais de 5 mil profissionais estarão envolvidos na estrutura e organização do Acampamento Farroupilha que ocupará 100 mil metros quadrados do parque.

