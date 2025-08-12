Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa instala CPI sobre os serviços de energia no RS

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prazo de conclusão dos trabalhos é de quatro meses, prorrogaveis por mais dois. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em ato oficial realizado nessa terça-feira (12), o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Pepe Vargas (PT), instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as recorrentes falhas no serviço de energia elétrica prestado pelas concessionárias do segmento no Rio Grande do Sul. O prazo de conclusão dos trabalhos é de quatro meses, prorrogáveis por mais dois.

Proponente da iniciativa, o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) comandará o colegiado, composto ele junto com outros 11 colegas. A primeira reunião está marcada para a próxima quarta-feira (20), para definição dos responsáveis pela relatoria e vice-presidência, bem como do plano de trabalho.

“Assumimos a presidência desta CPI com muita responsabilidade”, declarou Rossetto. “Como deputados, temos sido demandados constantemente pela população, vereadores e prefeitos, com queixas sobre a qualidade dos serviços prestados.”

Rossetto também mencionou o fato de a Assembleia Legislativa já ter realizado diversas audiências públicas sobre o tema, e de uma Comissão Especial ter dedicado semanas de trabalho intenso à mesma questão:

“A CPI vai se somar a todos esses esforços. Vamos buscar um diagnóstico rigoroso das falhas, e apresentar iniciativas potentes para a solução dos problemas, tudo em um ambiente de seriedade e escuta plural. O objetivo final é o desenvolvimento do Rio Grande”.

Pepe Vargas, por sua vez, enalteceu a repercussão alcançada quando se obteve o número suficiente de assinaturas para instalação da CPI. “Foi o indício do grande descontentamento da população com os serviços. Ficar sem energia, ou com energia insuficiente, traz prejuízos incalculáveis para toda a sociedade”.

O chefe do Parlamento deu destaque, ainda, à promulgação, no dia anterior, da lei estadual nº 16.329/2025, de autoria da também petista Adriana Lara e que institui mecanismo de compensação automática – mediante desconto no valor do boleto de energia – para consumidores que ficam sem luz por mais de 24 horas.

Membros da CPI

– Miguel Rossetto (PT), presidente.

– Aloisio Classmann (União Brasil).

– Airton Artus (PDT).

– Capitão Martim (Republicanos).

– Elton Weber (PSB).

– Jeferson Fernandes (PT).

– Laura Sito (PT).

– Luciano Silveira (MDB).

– Marcus Vinícius (PP).

– Professor Issur Koch (PP).

– Professor Bonatto (PSDB).

– Paparico Bacchi (PL).

Suplentes

– Bruna Rodrigues (PCdoB).

– Carlos Búrigo (MDB).

– Claudio Tatsch (PL).

– Delegado Zucco (Republicanos).

– Frederico Antunes (PP).

– Halley Lino (PT).

– Pedro Pereira (PSDB).

– Silvana Covatti (PP).

– Stela Farias (PT).

– Thiago Duarte (União Brasil).

– Tiago Cadó (PDT).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/assembleia-legislativa-instala-cpi-sobre-os-servicos-de-energia-no-rs/

Assembleia Legislativa instala CPI sobre os serviços de energia no RS

2025-08-12