Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 59 da Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a tragédia ocorreu no sentido litoral-capital da estrada, quando um guincho estava recolhendo um carro que teve uma pane mecânica. Os dois veículos foram atingidos por uma carreta.

As vítimas fatais – um homem e uma mulher – e os feridos estavam dentro do carro em pane. A tragédia aconteceu perto do pedágio de Gravataí. Havia forte neblina na região no momento do acidente.