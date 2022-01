Polícia Acidente envolvendo três caminhões resulta em duas mortes na Rodovia do Parque, em Canoas

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Rodovia liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana. Foto: Divulgação/CCR ViaSul Rodovia liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: Divulgação/CCR ViaSul

Na tarde desta segunda-feira (17), três caminhões envolveram-se em um acidente na BR-448, a Rodovia do Parque, em Canoas. O engavetamento dos veículos ocorreu no km 10 da rodovia que liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana. Duas pessoas morreram no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com placas de Minas Gerais colidiu na traseira de outro caminhão, que atingiu um terceiro. Morreram no local os dois ocupantes do primeiro caminhão; um homem de 57 anos, natural de Veranópolis, e um de 22, natural de Caxias do Sul, ambos do Rio Grande do Sul.

As vítimas não tinham nenhum grau de parentesco, segundo informou a PRF.

Enquanto os socorristas faziam o atendimento na BR-448, começou a tempestade, dificultando o trabalho. O acidente ocorreu no sentido capital/interior da rodovia.

Em outra rodovia, a BR-116, entre os km 293 e 296, o temporal da tarde desta segunda-feira levou muitos galhos para a pista, no sentido capital-interior. Próximo a este trecho, no Viaduto da Santa Rita, a PRF informou que um caminhão estava tombado na pista, no mesmo sentido.

Na BR-290, alguns pontos no sentido capital-interior, a partir de Eldorado do Sul, seguem com locais com fios e galhos caídos. De acordo com a PRF, os bombeiros estão auxiliando na remoção dos materiais.

