Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Veículo capotou e foi parar no canteiro central. Foto: Divulgação/PRF Veículo capotou e foi parar no canteiro central. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu na manhã deste domingo (26) a um acidente ocorrido no km 435 da BR 386, em Nova Santa Rita, que resultou na morte de um homem. O fato aconteceu por volta das 6h40 deste domingo.

De acordo com os levantamentos preliminares da PRF, o condutor de um Astra emplacado em Porto Alegre trafegava no sentido capital-interior, quando o motorista de um Logan de Nova Santa Rita cruzou a pista, ocorrendo uma colisão transversal. Com o impacto, o Logan capotou, parando no canteiro central.

O condutor do Astra, de 28 anos e morador de Porto Alegre, não teve ferimentos. Já o motorista do Logan morreu no local. Ele tinha 46 anos e residia em Nova Santa Rita.

O trânsito seguiu fluindo nos dois sentidos, e a PRF permaneceu no local aguardando os trabalhos da perícia e a remoção do corpo e dos veículos.

