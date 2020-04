Mundo Espanha autoriza passeios com crianças durante isolamento

Após seis semanas, as crianças espanholas foram autorizadas a sair de casa neste domingo (26) para brincar ou passear nas ruas. A Europa começa a flexibilizar o confinamento imposto pela pandemia de coronavírus, que deixou mais de 200.000 mortos no mundo. Mesmo assim, há regras.

A autorização vale para crianças menores de 14 anos e as regras são chamadas de “regras dos quatro 1”: um adulto pode acompanhar, uma vez por dia, por uma hora e por um quilômetro.

Também não é possível brincar com os vizinhos, e além de cuidar para não se distanciar do perímetro de um quilômetro de casa, e não levar mais de uma hora, os parques também estão fechados. As crianças também sabem que não podem tocar em nada.

Como a ansiedade das crianças é grande, a expectativa é de várias pessoas nas ruas, por isso há quem planeje a saída em horários cedo para conseguir respeitar a distância de dois metros.

A Espanha, que adotou em 14 de março um dos mais rígidos confinamentos do planeta, registrou nas últimas 24 horas o menor saldo de mortes diárias desde 20 de março, com 288 novos óbitos.

