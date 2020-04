Porto Alegre Obra para ampliar abastecimento nas zonas Norte e Nordeste tem novas etapas

26 de abril de 2020

Com investimento de R$ 17,4 milhões, obra deve ser concluída em dezembro.

Estão em andamento mais etapas da obra da nova adutora de sucção da Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Ouro Preto, que beneficiará 124 mil pessoas nas zonas Norte e Nordeste da Capital, informou a prefeitura. Até a manhã deste domingo (26), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realizou a implantação de parte da rede, que será de 900 milímetros, na rua Doutor Eduardo Chartier, no bairro Passo d’Areia, bem como iniciou escavações entre as avenidas Brino e Assis Brasil e a abertura de túneis sob canais no bairro Santa Maria Goretti.

Com um investimento de R$ 17,4 milhões, a obra, que teve início no dia 12 de fevereiro e previsão de término em dezembro, faz parte de um conjunto de ações essenciais para ampliar o SAA (Sistema de Abastecimento de Água) São João.

A escavação na avenida Brino tem como objetivo a execução de um poço de ataque para a passagem da adutora por baixo da avenida Assis Brasil, de forma não destrutiva, ou seja, sem a necessidade de abrir o asfalto e interromper o trânsito. Os túneis no bairro Santa Maria Goretti estão sendo executados entre as ruas São Nicolau e Menna Barreto e nas avenidas Carneiro da Fontoura e Rio São Gonçalo. Eles possibilitarão a passagem da tubulação por baixo dos canais sem risco de rompimento do mesmo.

Conhecido como tunnel linner, trata-se de um método de escavação manual e montagem de um tubo para escoramento da vala a medida que ela avança. Este tubo vem em segmentos, que são aparafusados e possuem 1,60 metro de diâmetro, por dentro do qual passará a adutora.

O conjunto das outras obras para o SAA São João, cujo financiamento está em andamento através do Programa Avançar Cidades-Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, poderá beneficiar cerca de 525 mil pessoas dos bairros Sarandi, Rubem Berta, Jardim Itu, Jardim Sabará e Parque Santa Fé.

Seguem as ações previstas:

1. Ampliação da adutora de recalque da EBAT Ouro Preto para os Reservatórios Costa e Silva

2. Ampliação da EBAT Manoel Elias II

3. Implantação da adutora de recalque da EBAT Manoel Elias II para o RES Manoel Elias IV

4. Implantação do Reservatório da Manoel Elias IV

5. Ampliação da adutora de sucção da EBAT Sarandi

6. Ampliação da EBAT Sarandi

7. Ampliação da adutora de recalque da EBAT Sarandi para o RES Ary Tarragô

8. Implantação da EBAT Ary Tarragô

9. Implantação da adutora de recalque da EBAT Ary Tarragô para o RES Manoel Elias III

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a rua Dr. Eduardo Chartier terá bloqueio total durante os serviços, na altura com a Marechal Simeão, onde haverá desvio de trânsito. Poderá ser acessada também a rua Marechal José Inácio da Silva. Quem estiver circulando na rua Jaguarão, poderá acessar a Coronel Feijó, Américo Vespúcio, Eduardo Chartier, Marechal Simeão e Marechal José Inácio da Silva. A empresa irão orientar os desvios e o trânsito na região. O trânsito também está bloqueado na esquina entre as avenidas Brino e Assis Brasil.

