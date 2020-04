Porto Alegre Ração para gatos é a prioridade da campanha de doação da prefeitura

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Alimentos para gatos foram recebidos em menor quantidade. Foto: Ari Teixeira/SMAMS PMPA

Apesar de já ter assegurado 6.825 quilos de ração, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), mantém campanha de doação em função da continuidade nas medidas de enfrentamento à pandemia mundial da Covid-19. Essas ações acontecem em parceria com o gabinete da primeira dama Tainá Vidal, que se utiliza da plataforma Ajuda Coronavírus Pets.

“No momento necessitamos, principalmente, de alimentos para gatos que, até agora, recebemos em menor quantidade e são importantes para os protetores que atuam em regiões carentes da cidade”, alerta a secretária-adjunta do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Viviane Diogo, ao agradecer a mobilização dos cidadãos no apoio aos voluntários que atuam na causa animal.

Agendamento – Para evitar aglomeração, as entidades e protetores independentes cadastrados no município devem agendar o recebimento de ração pelos telefones 3289.8920 ou 3289.8921 da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais).

Contato

As doações podem ser entregues na Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3489, Lomba do Pinheiro, ou na sede da Smams, na Rua Luiz Voelcker, 55 – Três Figueiras.

Ajuda Coronavírus Pets

A iniciativa do gabinete da primeira dama Tainá Vidal é uma versão do site criado pelo analista de sistemas Pedro Viana. Através da inscrição de voluntários, auxilia idosos e pessoas em grupo de risco ou com saúde debilitada nas compras de alimentos, ração e passeios com seus animais.

