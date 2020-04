Política Alexandre Ramagem vai assumir direção da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Alexandre Ramagem comandava a Abin e foi chefe da segurança do presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre Ramagem comandava a Abin e foi chefe da segurança do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A cúpula do Ministério da Justiça pediu demissão após a saída de Sérgio Moro do comando da pasta. E o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, vai assumir a direção da PF (Polícia Federal).

Alexandre Ramagem comandava a Abin e foi chefe da segurança do presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral em 2018. Delegado da Polícia Federal desde 2005, ele vai substituir Maurício Valeixo, demitido, na sexta-feira, do cargo de diretor geral da PF. Mas a nomeação de ramagem só deve ser feita, na próxima semana, pelo Palácio do Planalto.

A troca de comando da Polícia Federal culminou com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, a cúpula da pasta anunciou, neste sábado, que vai entregar os cargos./ os titulares das secretarias nacional do consumidor, Luciano Timm, nacional de justiça, Vladimir Passos de Freitas, e de operações integradas, Rosalvo Franco, vão deixar os postos.

Bolsonaro ainda não definiu o substituto de Moro na chefia da Justiça. Mas dois nomes são os mais cotados para assumir o cargo: o atual ministro da secretaria-geral da presidência, Jorge Oliveira, e Anderson Torres, secretário de segurança pública do distrito federal.

