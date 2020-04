Rio Grande do Sul Eduardo Leite aborda em debate medidas de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

O governador Eduardo Leite participou, na manhã deste domingo (26), da programação ao vivo da XP Investimentos. Com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho, na conversa trataram das medidas dos Estados no combate ao coronavírus.

Além da situação específica de cada Estado, os governadores também discutiram a maneira como as equipes técnicas estão fazendo a gestão das questões sanitárias e a crise de saúde, os impactos fiscais da crise do coronavírus e o cenário da doença no Brasil.

“Buscamos entender a prevalência e associar esses dados aos indicadores de ocupação de leitos dos 300 hospitais gaúchos. Dessa maneira, conseguiremos enxergar a evolução da doença em cada uma das regiões e, cruzando essas informações com outros dados, teremos a percepção da capacidade de assistência hospitalar e a velocidade com que o vírus se dissemina em cada região. Assim, ajustaremos as medidas no nosso sistema de distanciamento controlado, de acordo com a necessidade de cada região”, explicou o governador.

Leite também abordou as dificuldades econômicas que afetarão o Estado em decorrência da pandemia e destacou a importância do socorro emergencial por parte do governo federal, como a recomposição do ICMS. “O único governo que tem ferramentas para socorrer os Estados é o governo federal que, até agora, não tomou a liderança nesse sentido. Se não houver esse apoio, quem pagará a conta será a população, uma vez que os Estados não terão como manter os serviços”, ponderou.

A XP, entre as suas divisões, tem uma área institucional que se ocupa de auxiliar e dar suporte a fundos e gestoras de investimentos em estudos sobre diversos setores da economia e temas que influenciam a economia brasileira. No contexto atual, tem trabalhado para difundir informações que possam auxiliar no combate ao vírus entre seu público e clientes.

O debate foi mediado pelo sócio diretor institucional Rafael Furlanetti, pelos analistas políticos Richard Back e Erich Decat e pelo economista-chefe interino Marcos Ross.

