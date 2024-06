Política Ações após enchentes ajudaram a melhorar avaliação de Lula no Sul

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

O Sul foi a região em que tanto a aprovação como a reprovação mais oscilaram. Foto: Ricardo Stuckert/PR O Sul foi a região em que tanto a aprovação como a reprovação mais oscilaram. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuem ao que eles descrevem como “uma operação de guerra ainda em andamento no Rio Grande do Sul” a melhor na avaliação do governo e do próprio Lula detectada na última pesquisa Datafolha.

De acordo com o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), só em uma das frentes de apoio aos gaúchos, o governo federal desembolsou R$ 5,2 bilhões. Há, ainda, segundo o mesmo documento, ao menos mais R$ 15 bilhões em verba já contratada para chegar ao Estado.

O Planalto vem monitorando o humor do eleitorado em pesquisas internas – e quem consome esses dados aponta um avanço na análise do trabalho do presidente na região Sul.

O único “fato novo” que poderia motivar esse movimento, na avaliação desses aliados, foi o trabalho do governo federal diante da tragédia no Rio Grande do Sul, que atravessa desde maio uma sequência de tempestades que, no pico da crise, chegaram a atingir mais de 90% dos municípios gaúchos.

Nessa quarta (19), inclusive, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Gestão, Esther Dweck, desembarcam na corte para apresentar a seis ministros e seu time de auditores mais uma frente, o “auxílio reconstrução” para pessoas físicas e empresas. A ideia é antecipar o desenho da proposta ao TCU para evitar posterior questionamento na corte de contas, corrigindo antes da proposição eventuais arestas.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (18) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que a aprovação do trabalho do presidente Lula oscilou de 35% para 36%, enquanto a reprovação passou de 33% para 31%. A avaliação do trabalho de Lula como regular foi de 30% para 31%.

Apesar do cenário de estabilidade, com variações dentro da margem de erro, a aprovação de Lula voltou a ficar acima da reprovação – na última pesquisa, divulgada em março, houve um empate técnico, já que 35% aprovavam e 33% reprovavam o presidente.

O Datafolha ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, a avaliação de Lula ficou estável em todas as 5 regiões do País.

O Sul foi a região em que tanto a aprovação como a reprovação mais oscilaram, para cima e para baixo, respectivamente, mas ainda dentro da margem de erro, que é de 6 pontos nesse recorte:

— Aprovação: de 30% em março para 36% em junho;

— Reprovação: de 40% em março para 33% em junho;

— Regular: de 27% em março para 30% em junho.

As informações são do blog da Daniela Lima, do G1.

