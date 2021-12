Porto Alegre Ações e obras na orla do Guaíba, em Porto Alegre, são reconhecidas com o troféu “Mérito Esportivo 2021”

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Cerimônia de entrega da honraria está prevista para segunda-feira. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Porto Alegre está na lista de homenageados pelo troféu “Mérito Esportivo” de 2021, com cerimônia de entrega marcada para as 20h desta segunda-feira (20) no Teatro do Grêmio Náutico União (rua João Obino nº 300, bairro Alto Petrópolis).

Essa honraria será concedida no âmbito da categoria “Fato do Ano”, pelas obras e ações relativas à orla do Guaíba, nos bairros Centro Histórico e Praia de Belas.

Além do órgão municipal, a relação completa abrange diversos clubes, entidades e desportistas, conforme mencionado no site prefeitura.poa.br – não há qualquer informação, porém, sobre quem promove a premiação.

Participação olímpica/paralímpica nos Jogos de Tóquio

– Asasepode;

– Charrua Rugby;

– Esporte Mais;

– Grêmio Náutico União;

– Grêmio;

– Inter;

– Jangadeiros;

– RS Paradesporto;

– Veleiros do Sul;

– Sogipa;

– Comitê Brasileiro de Clubes (CBS).

Medalistas olímpicos e paralímpicos

– Brenno Oliveira Fraga Costa;

– Maria Carolina Santiago;

– Daniel Cargnin;

– Fernanda Garay;

– Mayra Aguiar;

– Ricardo Steinmetz Alves.

Fato de esporte e lazer no ano

– Orla do Guaíba.

Destaque de jornalismo

– Grupo RBS;

– José Albino Maciel.

Destaque escolar

– Kauã Schuquel Bolf.

Destaque nacional

– Fernanda Garay.

Treinador olímpico

– José Haroldo Loureiro Gomes Arataca.

Treinador paralímpico

– Fernanda Michaelsen.

Destaque na preparação física

– Rogério Maia de Brum.

Pesquisador educação física escolar e lazer

– Alberto Reinaldo Reppold Filho.

Destaque gestão esportiva/paralímpica

– Myron Assis Brasil;

– Joel Prates.

Destaque de marketing esportivo

– Jorge Avancini.

Atleta, técnico ou dirigente com relevantes serviços

– João Batista dos Santos.

Professor Garcia

– Vilson Bagatini;

– Tatiele Silveira.

Participações olímpicas

– Maria Portela;

– Fernanda Oliveira;

– Samory Uki.

Projetos sociais/comunitários

– Willy schneider;

– Professor Farias;

– Tinga;

– Eduardo Caminha;

– Professor Tovi;

– Gustavo Thiesen.

(Marcello Campos)

