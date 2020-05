Polícia Ações policiais resultam em apreensão de drogas e cigarros no Estado

5 de Maio de 2020

Drogas apreendidas na ação. Foto: Divulgação/PRF Drogas apreendidas na ação. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta terça-feira (5), na BR 101, em Osório, em duas abordagens durante operação de combate ao crime, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 110 quilos de maconha, 13 quilos de cocaína e uma arma. Dois traficantes foram presos. Em outra operação também foram apreendidos maços de cigarros em grande quantidade.

No início da tarde, após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, policiais abordaram um veículo Punto com placas de Novo Hamburgo. Ele era conduzido por um homem de 40 anos, natural de Porto Alegre, que já tinha antecedentes policiais por tráfico de drogas e receptação.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 13 quilos de cocaína em compartimentos ocultos do veículo. Ele disse que havia buscado a droga no Paraguai para entregá-la em Viamão.

Já no final da tarde, também com informações recebidas do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Siena de Alvorada. O condutor, um homem de 26 anos e natural de Porto Alegre, possuía antecedentes policiais por posse de entorpecentes. Durante a revista, os policiais encontraram no porta-malas e no assoalho uma arma de fogo artesanal calibre 380 e diversos tabletes de maconha que totalizaram quase 110 quilos. O motorista afirmou que pegou a droga e a arma em Santa Catarina para revendê-las em Porto Alegre.

Os dois criminosos foram presos e apresentados com os veículos e as drogas na área judiciária local.

Apreensão de meio milhão de maços de cigarros ilegais

Também nesta terça-feira (5), em Cachoeirinha, uma operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público Estadual apreendeu cerca de meio milhão de maços de cigarros ilegais em um depósito. Um criminoso foi preso e um caminhão utilizado para o transporte dos ilícitos foram apreendidos.

Durante a operação, um caminhão com placas de Bagé, suspeito de transportar cigarros ilegais, foi abordado em Cachoeirinha, saindo de um local suspeito de funcionar como depósito de material ilícito. O caminhão estava vazio, provavelmente pois havia recém descarregado. Os agentes entram no depósito e encontraram a carga de cigarros de marcas paraguaias.

O motorista do caminhão, de 49 anos, foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. Ele disse inicialmente aos policiais que veio almoçar na região. Depois, admitiu que seria pago pelo transporte da mercadoria.

A mercadoria apreendida passará por perícia para descobrir sua procedência. A Polícia Civil abriu inquérito para descobrir os outros responsáveis pela carga e pelo depósito.

