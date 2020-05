Notícias Durante conversa com representantes do segmento, o prefeito Marchezan reforçou a necessidade de manter fechados os shoppings de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Ainda não há previsão de reabertura total dos centros de compras na Capital. (Foto: Agência Brasil)

Dando continuidade à rodada de videoconferências com segmentos do comércio de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marchezan Júnior conversou nesta semana com representantes dos quase 20 shopping centers da capital gaúcha. Ele apresentou os motivos para ainda não liberar a retomada total do funcionamentos desses locais e explicou o motivo pelo qual iniciou a abertura do comércio, nesta terça-feira (5) pelos autônomos, profissionais liberais, microempreendedores individuais e microempresas.

“Precisamos fazer escolhas, e começamos pelos menores, que, em geral, trabalham de forma descentralizada, de modo a provocar menos impacto no transporte coletivo, por exemplo, e mantendo as restrições nos setores com maior potencial de transmissão do vírus”, argumentou. Ainda não há prazo para que os shoppings tenham o seu funcionamento liberado “com força total”.

Os autônomos representam 22 mil CPFs e os microempreendedores individuais 82 mil CNPJs. Já as microempresas somam mais 95 mil registros. Uma parcela significativa deste número já estava com atividades liberadas, além dos serviços considerados essenciais ou que não foram impactados pelas medidas de isolamento implantadas.

Participaram da reunião:

– Glauco Humai, diretor-presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers);

– Eduardo Oltramari, coordenador regional da entidade e superintendente do Shopping Total;

– Daniel Rodrigues, coordenador de Relações Institucionais da Abrasce;

– Vander Giordano, vice-presidente corporativo da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A;

– Marco Aurélio Jardim Neto, superintendente da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e superintendente do Barra Shopping Sul;

– Fábio Arcio Cabral Irigoite, gerente-geral do Lindóia Shopping;

– Amélio José Tazoniero Júnior, gerente executivo do Pró Overseas Consultoria Shopping Center e Pontal Shopping;

– Marcelo Borba, gerente-geral do Shopping Praia de Belas;

– Cristiane Carpes Bernardo, gerente-geral do Shopping João Pessoa;

– Eduardo Spinelli Vitagliano, superintendente do Barra Shopping Sul;

– Claudio Luiz Zaffari, diretor de Expansão da Companhia Zaffari Comércio e Indústria;

– Otávio Rodrigues, da Real Empreendimentos S/A;

– Naile Mariano da Rocha Santos, gerente-geral do Shopping Iguatemi.

No domingo (3), Marchezan já havia participado de tele-reunião com lojistas e donos de bares e restaurantes localizados nesses centros de compras, que têm a maioria de suas atividades fechadas por decreto municipal desde o 17 de março, como medida para conter o avanço da pandemia de coronavírus.

(Marcello Campos)

