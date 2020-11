Política Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições municipais

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Eleitores de cinco municípios gaúchos foram às urnas neste segundo turno (Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil)

Em meio à pandemia de coronavírus, eleitores de 57 municípios brasileiros compareceram às urnas neste domingo (29), das 7h às 17h, para escolher os seus prefeitos no segundo turno das eleições municipais.

No Rio Grande do Sul, a disputa ocorre em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. Os vencedores do pleito devem ser conhecidos até as 20h, segundo o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS).

Acompanhe aqui a apuração em tempo real.

